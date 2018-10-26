Sağanak yağışlar Tatvan'da hayatı olumsuz etkiliyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde de 3 gündür yoğun şekilde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji tarafından günler öncesinde uyarıları yapılan şiddetli sağanak yağışlar Bitlis'in Tatvan ilçesini etkisi altına alarak yer yer taşkın ve su baskınlara neden oluyor. Olası acil durumlar için belediye ekipleri sabahlara kadar mesai yaparken, yaşanan su baskınları ve taşkınlara ise anında müdahale ediliyor. Yoğun sağanak yağışlar sebebiyle ilçedeki bazı mahalleler göle dönerken, bazı ev ve işyerinin zemin katlarını ise bastı. Gece boyunca şiddetini kesmeyen sağanak yağışlar gündüzde aynı şiddetle devam ediyor. Tatvan Kaymakamlığı ise yaşanabilecek olası durumlar için uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yaptı: “Özellikle ilçemizde kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmektedir. Tüm halkımızın can ve mal güvenliği acısında soba zehirlenmeleri ve olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur.”

Belediye ekiplerince gece boyunca yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş ise, “Üç gündür devam eden aşırı yağış nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve ani sel baskınlarının önüne geçebilmek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Yağış başladığı andan itibaren görevde olan belediyemiz ekipleri yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar için 24 saat hazır bekletilmektedir” dedi.

Öte yandan; meteorolojiden alınan bilgilere göre kentte 3 gündür etkili olan sağanak yağışların bu gün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bırakacağı ve hafta başına kadar havanın güneşli olacağı öğrenildi.