Sağlık çalışanlarından lösemili çocuklara videolu destek

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşireler, lösemili çocuklar ve işitme engelliler için destek videosu çektiler.

Lösemi Haftası dolayısıyla lösemili çocuklar ve işitme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda, hastanenin doktor ve hemşireleri yer aldı. Videoda yer alan doktor ve hemşireler, işret diliyle “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kutlu olsun. Gelin hep beraber çocuklarımıza moral olup engelleri beraber aşalım, sağlıcakla kalın” mesajı verdi.

Hazırlanan video kliple ilgili konuşan Başhekim Yardımcısı Mahmut Kuh, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla işaret dili kullanarak video oluşturan hastane personellerine teşekkürlerini iletti. Çalışmayı desteklediklerini ifade eden Mahmut Kuh, “Hastane çalışanlarımızın Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hazırladıkları videoyu, biz hastane yönetimi olarak destekledik. Toplumu, lösemili çocukların sessizliğine ses olmak için daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tüm lösemili çocuklarımızın haftası kutlu olsun” dedi.

Videoda yer alan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Nurcan Coşkun ise, “Lösemili çocukların haftasını kutlamak için bir video çektik. Buradaki amacımız hem lösemili çocuklarımızın hem de işitme engeli olan çocukların yanında olduğumuzu göstermekti. Onlara ses olduysak ne mutlu bize” diye konuştu.

Lösemili Çocuklar Haftası için farklı bir kutlama olsun diyerek kısa bir video çektiklerini dile getiren Kulak Burun Boğaz Doktoru Burçin Çabuk da, “İşaret dilini kullanarak hem işitme engelli vatandaşlarımızın, hem de lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Ses olduysak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

Tatvan'daki sağlık personellerinin yaptığı farkındalık çalışmasına, İzmir'deki sağlık çalışanları da destek verdi.