Sağlıklı nesiller için Hizan’a Semt sahaları yapıldı

Hizan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla ilçede farklı bölgelere yapılan 16 adet semt sahaları hakkında açıklama yapan Başkan Hamitoğlu, “’İlçemizde çeşitli spor aktivitelerinin yapılacağı semt sahalarına ihtiyaç duymaktaydık. Bu ihtiyacımızın karşılanması adına ilçemize 16 adet semt sahası yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yapılan bu çalışmalar ile çocuklarımız daha donanımlı, temiz ve bakımlı sahalarda spor yapacaklar. Gelecek çocuklarımızın ve gençlerimizin elinde. Bizler ne kadar sağlam, sağlıklı bireyler yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar sağlam temeller üzerine atılmış olur. Bu kapsamda bize destek veren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız’’ dedi.