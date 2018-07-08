Sami Yusuf’un babası mezarı başında dua etti

Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyündeki evlerinin önünde dün oyun oynarken kaybolan ve bugün ölü olarak bulunan Sami Yusuf Marangoz (2), köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ardından 2 yaşında vefat eden oğlunu kabri başında tekrar ziyaret eden baba Servet Marangoz (30), dua etti. Daha sonra burada gazetecilere yapan Servet Marangoz, "Ailemi görüp Bursa’ya çalışmaya gidecektim. Normalde gurbetçiyim çalışıyorum. Geldim ailemi görmeye. Kardeşim ot biçiyordu. Bende yardım etmek istedim ki işini erken bitirsin. sabah kardeşim ve annemle birlikte ot biçmek için dağa çıktık. Saat 09.00 ile 10.00 arasında kahvaltı yapmak için oturduk ve evi arayarak yiyecek istedik. O arada abim telefonda oğlumun kaybolduğunu ve aradıklarını söyledi. Bizde köye geldik. Köyde eş, dost ve tüm köylüler çocuğumu arıyor. Tüm askeriye ve AFAD ekipleri köylülerle birlikte oğlumu aradılar. Gece saat 04.00’e kadar aradık bir iz bulamadık. Sabah saatlerinde çocuğum ölü olarak bulunmuştu" dedi.

Baba Marangoz, çocuğu kaybolduktan sonra başta Bitlis Valisi olmak üzere, ilçe kaymakamı, Bitlis il ve ilçe Jandarma komutanlıkları, eş, dost ve köylülerin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadıklarını belirterek, hepsine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.