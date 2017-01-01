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01 Ocak 2017 14:37

Sarıkamış şehitleri için bayraklı kayak yarışı düzenlenecek

Sarıkamış şehitleri için bayraklı kayak yarışı düzenlenecek

01 Ocak 2017 14:37

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki Nemrut Kayak Merkezinde Sarıkamış şehitleri için 8 Ocak Pazar günü kayak yarışları ve bayraklı kayak gösterileri düzenlenecek.
Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Sarıkamış şehitlerinin 102. yıl dönümünde Nemrut Kayak Merkezinde bir dizi aktivite düzenleyeceklerini söyledi. Vali Çınar, “Kars Sarıkamış şehitlerimizin yıl dönümü münasebeti ile bizlerde binlerce şehidimizi unutmama ve unutturmamak adına karı ve kışı da değerlendirerek hem kayak yarışları hem de bayraklı kayak gösterileri düzenlemeyi planlıyoruz. 102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan binlerce evladımızı şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.



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