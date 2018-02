Şehit aileleri ve gaziler yemekte bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen “Çanakkale” isimli proje kapsamında ilçedeki özel bir restoranda düzenlen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Şehitler için duaların da edildiği programda konuşan Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yusuf Özdemir, dernek faaliyetlerinden bahsederek, proje ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, şehit aileleri ve gazilerin bir birileriyle dayanışma içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı. Birlikten kuvvet doğduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, “Şehitlerimizin emanetleri olarak gördüğümüz başta eşleri, anneleri, babaları ve yavruları bizim için çok önemli. Devletimiz her zaman onların yanındadır. Bizlerde bu ilde göreve başladığımız günden beri kendilerini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki, bugün bu coğrafyada huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu bayrağımız dimdik dalgalanıyor, bu ezanlar susmuyorsa, bunu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize borçluyuz. Bizi ayakta tutan işte bu birlikteliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu coğrafyada emelleri olanlara en ağır şekilde haddini bildiriyoruz. Bizi kimsenin bölmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin emanet bıraktığı bu memleketi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Allah şehitlerimizden, gazilerimizden razı olsun. Devletin kapısı her zaman siz değerli ailelerimize açık. Hainler emellerine ulaşamayacak. Rabbim bütün kahramanlarımızın yardımcısı olsun. İnşallah bizler bir olur ve birlikte olursak, aşamayacağımız zorluk yoktur. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor ve görevi başındaki tüm Mehmetçiğimizi de Allah’a emanet ediyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Ayrıca bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri erkan, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.