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04 Temmuz 2017 11:06

SGK Müdürlüğüne Fatih Öz atandı

Bitlis’in Ahlat İlçe Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) Müdürlüğüne atanan Fatih Öz, görevine başladı.

SGK Müdürlüğüne Fatih Öz atandı

04 Temmuz 2017 11:06


SGK Müdürü Öz, göreve başlamasıyla birlikte ilçedeki yerel basını ziyaret etti. İlçedeki Ahlat Selçuklu Gazetesini ziyaret eden SGK Müdürü Fatih Öz, imtiyaz sahibi Serdar Adıyaman ile bir süre sohbet etti. Müdür Öz, Ahlat ve Adilcevaz halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. Ahlat’a atanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten SGK Müdürü Öz; “Ahlat hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden biridir. Buraya atanmaktan son derece mutluyum. İnsanları da sıcakkanlı. Ahlat SGK Müdürlüğü olarak Ahlat ve Adilcevaz’daki vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İnşallah çalışma arkadaşlarımızla birlikte her iki güzel ilçemizin halkına en iyi şekilde hizmet vermek için çaba göstereceğiz” dedi.




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