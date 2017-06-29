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29 Haziran 2017 13:58

SGK’dan son yapılandırma uyarısı

Bitlis Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Sadullah Korkut, borçların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30.

SGK’dan son yapılandırma uyarısı

29 Haziran 2017 13:58

06.2017 olduğunu bildirdi.


SGK İl Müdürü Korkut, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “7020 sayılı Kanun ile borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili malumlarınız olduğu üzere kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen işverenlerimizi, vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlanmaktadır. Bu nedenle Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, kurumumuza olan borçları nedeniyle 7020 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmişti. Bu fırsatı kaçırmamaları açısından tüm kamu Kurumlarımız, işverenlerimiz, esnaflarımız ve tüm vatandaşlarımızın kurumumuza olan sigorta primi, işsizlik sigorta primi, Sosyal Güvenlik Destek primi, isteye bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi, emekli keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi, damga vergisi özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ve bunlara bağlı gecikme zammı gibi borçlarından dolayı önemli avantaj sağlayan ve gerçekten bir fırsat olarak değerlendirebileceğimiz bu yeni düzenleme hakkında halen borçlarını yapılandırılmayan tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı bu fırsatı kaçırmamaları yönünde en geç 30.06.2017 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize davet ediyoruz” diye konuştu.




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