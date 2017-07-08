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08 Temmuz 2017 10:52

Sıcaktan bunalan Bitlisliler Van Gölü’ne akın etti

Kavurucu sıcakların etkisinde olan Bitlis ve ilçelerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendilerini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor.

Sıcaktan bunalan Bitlisliler Van Gölü’ne akın etti

08 Temmuz 2017 10:52


Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Bitlis’te hem piknik yapmak hem de serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü sahiline akın ediyor. Sıcak havalar sebebiyle batı illerindeki plajları aratmayan yoğunluk ve görüntülere sahne olan Van Gölü sahilleri, adeta serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Gerek serinlemek, gerek piknik yapmak ve gerekse dinlenip stres atmak isteyen aileler özellikle Van Gölü’nün Tatvan ve Ahlat arasında kalan sahil ve koylarını tercih ediyor.


Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçeler ile batı illerinden tatil için gelenleri de ağırlayan Van Gölü, serin suyuyla bölgenin vazgeçilmez merkezlerinin başında geliyor. Van Gölü sahiline akın eden yüzlerce vatandaş, ağaç ve şemsiye gölgelerinde bir yandan mangal yakıp piknik yapmanın tadını çıkarırken diğer yandan ise serinlemek için kendini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor. Gölde yüzüp serinleyen bazı vatandaşlar, teknelerle göl üzerinde tur atıp eğlenirken, sahilde kendini kumlara gömen çocuklar ise renkli görüntüler oluşturuyor.



"Burada nefes alıyoruz"


Hem piknik yapmak hem de serinlemek için Van Gölü sahilini seçtiklerini belirten Çetin Sancak, ailece kendilerini Van Gölü sahiline attıklarını söyledi. Özellikle son günlerde kavurucu bir sıcağın hakim olmaya başladığını kaydeden Çetin Sancak, "Çoluk çocuğu toplayıp serinlemek için Van Gölü kıyısına geldik. Burada yüzüp serinlemeye çalışıyoruz" dedi.


Yaz tatili için Bitlis’e misafirliğe geldiklerini belirten Turgut Sancak ise, "Her sene olduğu gibi bu sene de yine yaz tatili için Bitlis’e geldik. İstanbul’un bunaltıcı havasından kurtulup buraya gelmek güzel. Burada bir yandan gölde yüzüp serinlerken diğer yandan ise mangal yakıp piknik yapıyoruz. Her sene geldiğimiz gibi kendimizi sahile atıyoruz, burada nefes alıyoruz. İstanbul’un bunaltıcı sıcağından sonra burası bize cennet gibi geliyor" şeklinde konuştu.


Van Gölü’nde yüzüp çok eğlendiklerini dile getiren Umut Irmak ise, yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.


Ailesi ile birlikte İstanbul’dan tatil için geldiğini anlatan Muhammet Cak, "Burası Van Gölü, burada yüzüp eğleniyoruz. İstanbul’daki kavurucu sıcaklardan kaçıp kurtulduğum için çok şanslıyım. Burada güzel bir tatil yapıyoruz. Burası adeta cennet gibi bir yer" diye konuştu.




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