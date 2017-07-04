Sıcaktan bunalanlar Van Gölüne akın etti

Temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Van Gölü sahilinde bulunan Adilcevaz, özellikle Muş, Ağrı, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden sıcaklıklardan bunalan vatandaşları misafir ederek, Van Gölü sahillerindeki yoğunlukla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bölgede bunalan vatandaşlar, Adilcevaz ilçesinin Van Gölü sahillerine akın etti.

İlçede hava sıcaklığının batı illerine göre daha serin olmasına rağmen yine de bunaldıklarını ifade eden vatandaşlar, serinlemek için Van Gölüne girdiklerini kaydetti. Ağrı’nın Patnos ilçesinden gelen Serhat Kaya isimli vatandaş, sıcaklardan bunaldıklarını ifade ederek, “Son zamanlarda bölgemizdeki bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için kendimizi Van Gölü sahillerine attık. Her yıl serinlemek için Adilcevaz’a geliyoruz. Buranın çok güzel sahilleri var. Burada hem piknik yapıyoruz hem de göle girerek serinlemeye çalışıyoruz. Burası çok güzel ve serinlemek için çok uygun bir yer. Buraları çok beğeniyoruz. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim” dedi.