Sporculardan Başkan Aksoy’a ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesinin katkıları ile katıldıkları Antalya Open Cup Turnuvasından 7 şampiyonluk ve 3 üçüncülük elde eden sporcular, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’u ziyaret etti.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Muaythai Takımı sporcuları ve antrenörleri Ömer Uğur’u makamında kabul eden Başkan Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılarından ötürü sporcuları tek tek tebrik etti. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye olarak imkanlar dahilinde spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini kaydeden Başkan Aksoy ise, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Bu tür başarıların sporcular için büyük bir moral kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Aksoy, "Elde edilen başarılar sporcularımızın zinde kalmasını, morallerinin yüksek tutulması ve büyük tecrübeler edinmesi adına önemli gelişmeler. Öte yandan bu başarılar ilçemizin isminin duyurulmasına ve tanıtımına büyük katkılar sunduğunu belirtmek istiyorum. Sporcularımızın başarılarının devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Katkılarından dolayı Başkan Aksoy’a teşekkürlerini ileten antrenör Ömer Uğur, turnuvaya toplam 10 sporcu ile katılım gösterdiklerini ve 7 şampiyonluk ile 3 üçüncülük elde ettiklerini ifade etti. Elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını kaydeden Uğur, daha çok başarılara imza atmak için daha çok çalışacaklarını dile getirerek, “Toplam 10 sporcuyla katıldığımız Avrupa Muaythai Federasyonu Antalya Open Cup Turnuvasında sporcularımız Gökhan Kara, Turgut Dağdağan, Serhat Demir, Uğur Kural, Şerife Gurbet Arap, Tuğçe Korkmaz ve Bera Hamza Uğur şampiyon oldular. Mehmet Yalçın, Fikret Kaldırım ve Çiğdem Kirvaç ise müthiş maçlar yaparak yarı finalde kalarak üçüncü oldular. Elde ettiğimiz bu sonuçla 7 birinci ve 3 üçüncülükle ülkemizi temsil ettik. Ben bu vesile ile turnuvaya katılmamızı sağlayan Tatvan Belediye Başkanı Sayın Fettah Aksoy’a canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.