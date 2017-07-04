Van ve Diyarbakır’dan gelen İsmail Demir ve Mehmet Fatik Aktürk isimli 2 dağcı, Adilcevaz Kaymakamlığından gerekli izni aldıktan sonra 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Tırmanışı başarıyla tamamlayan dağcılar, tekrar Adilcevaz’a döndü. Diyarbakır’dan gelen dağcı Mehmet Fatih Aktürk, Süphan Dağı kış tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Adilcevaz’da gerekli yerlerden yasal izinlerimizi aldıktan sonra Aydınlar beldesine bağlı Kışkıllı köyünden tırmanışa geçtik. Tırmanışımızı başarıyla gerçekleştirerek 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağına zirve yaptık. Bizim için gerçekten güzel bir tırmanış oldu. Daha önce çeşitli dağlara da tırmanışlar yaptık, fakat hiçbir dağ Süphan Dağına yaptığımız tırmanışın yerini tutmuyor. Dağcılar olarak aynı zamanda hem güvenlik açısından hem de çevredeki insanların ilgi ve alakalarından dolayı özellikle Süphan Dağını tercih ediyoruz. Tüm dağcı arkadaşlarımıza Süphan Dağına gelip bu güzellikleri yaşamalarını tavsiye ediyorum” dedi.