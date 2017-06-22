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22 Haziran 2017 17:25

TADEM’den el sanatları sergisi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) tarafından el sanatları sergisi açıldı.

TADEM’den el sanatları sergisi

22 Haziran 2017 17:25


Tatvan Yaşam AVM giriş katındaki serginin açılış kurdelesi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un eşi Melek Aksoy tarafından kesildi. Yapılan açılışın ardından Arzu Özkan ve Melek Aksoy, açılışa katılan davetlilerle birlikte sergiyi gezdiler.


Açılış sonrası Tatvan Belediye Başkan Yardımcı Baki Menteş ile birlikte sergiyi ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, ürünler ve sergi ile ilgili bilgi aldı.


TADEM kurslarındaki kursiyerlerin bin bir emekle yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerinin düzenlenen sergide satışa sunulduğu belirten Kaymakam Özkan, serginin üç gün boyunca açık olacağını söyledi. Sergide tel kırma, kanaviçe, mefruşat, dekoratif aksesuarlar, takı, filografi, iğne oyası, sabun sepeti ve kokulu taş gibi birçok ürünün yer aldığını kaydeden Kaymakam Özkan, herkesi 23 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek olan sergiye davet etti.




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