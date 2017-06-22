TADEM’den el sanatları sergisi

Tatvan Yaşam AVM giriş katındaki serginin açılış kurdelesi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un eşi Melek Aksoy tarafından kesildi. Yapılan açılışın ardından Arzu Özkan ve Melek Aksoy, açılışa katılan davetlilerle birlikte sergiyi gezdiler.

Açılış sonrası Tatvan Belediye Başkan Yardımcı Baki Menteş ile birlikte sergiyi ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, ürünler ve sergi ile ilgili bilgi aldı.

TADEM kurslarındaki kursiyerlerin bin bir emekle yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerinin düzenlenen sergide satışa sunulduğu belirten Kaymakam Özkan, serginin üç gün boyunca açık olacağını söyledi. Sergide tel kırma, kanaviçe, mefruşat, dekoratif aksesuarlar, takı, filografi, iğne oyası, sabun sepeti ve kokulu taş gibi birçok ürünün yer aldığını kaydeden Kaymakam Özkan, herkesi 23 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek olan sergiye davet etti.