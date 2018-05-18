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18 Mayıs 2018 10:49

Tatlı üreticileri ceviz içi tercih ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ki tatlı üreticileri fıstık içi fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tatlı çeşitlerinde ceviz kullanmayı tercih ediyor.

Tatlı üreticileri ceviz içi tercih ediyor

18 Mayıs 2018 10:49


İlçede ceviz ve fıstık içi satışı yapan aktar Cüneyt Ayazer şuanda ceviz içine artarak giden bir talep olduğunu belirterek, "Bu yıl ki fıstık içi fiyatlarında ki artıştan dolayı ceviz içine rağbet oluyor. Özellikle pastanecilerin geçim kaynağı olduğu için ceviz satışlarımızda da artış olduğu gözleniyor. Bizlerde ceviz fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyoruz. Şuanda fıstık içinin kilogram fiyatı 120 TL ile 150 TL arasında değişmektedir. Ceviz içi ise 40 ile 55 TL arasında değişmektedir" dedi.


İlçede ki tatlı pastanecilerden Safter Suyubol, son dönemlerde fıstık içi fiyatlarının oldukça pahalı olduğunu vurgulayarak, "Yükselen fıstık içi fiyatları biz tatlı üreticilerini ceviz içi ve fındık kullanmaya yöneltti. Tabi fıstıklı tatlılarımızda var ama hem fiyatı yüksek hem de az üretiliyor. Çünkü vatandaşta yüksek fiyatlardan dolayı fıstıklı tercih etmiyor. Bu nedenle yoğunluklu olarak cevizli ve fındıklı tatlı çeşitleri üretiyoruz" dedi.




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