TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, öğrencilere “Mühendislik” mesleğini anlattı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen “Meslek tanıtım ve kariyer günü” etkinliği kapsamında bir araya geldiği lise öğrencilerine “Mühendislik” mesleğini anlattı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Bitlis İl Müdürlüğü ve Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Ahlat Kültür Merkezinde düzenlenen “Meslek tanıtım ve kariyer günü” etkinliğine katılan TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kendi mesleği olan “Mühendislik” mesleği ile ilgili öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Öğrencilere Mühendislik mesleği ile ilgili tecrübelerini paylaşan, TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, öğrencilere meslek seçimiyle ilgili nasihat ve tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında öğrencilere meslek seçiminin kişinin yaşamındaki yeri ve önemine değinen TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, meslek seçiminin bireyin hayatında verdiği en önemli kararlardan biri olduğuna işaret ederek, "Çünkü bireyin hayatının üçte biri mesleki etkinlikleri içermektedir. Meslek, sadece para kazanma, geçim sağlama yolu değil belki bunlardan da önemlisi bireyin kendini ifade etme, gerçekleştirme yoludur" dedi.

Mühendislik mesleğinin önemine dikkat çeken Şahin, mühendisliğin sabır ve azim gerektiren bir meslek olduğunu ifade ederek, “Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir. Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela araştırma, tasarım, analiz etme, geliştirme, test etme ve pazarlama gibi. Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma mühendisliğini düşünebilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım mühendisliği size daha uygundur. Analitik mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer. Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz. En önemli beş alan: Kimya, inşaat, elektrik, endüstri ve makine mühendislikleridir. Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre mühendislikleri gibi. Bu anlamda mühendislik mesleği sabır ve azim gerektiren bir meslektir. Bu yüzden bu mesleği seçmeden önce bizim için bu mesleğin artı ve eksi yönlerini tartıp ona göre bu mesleğe atılmaya karar vermemiz gerekir. Çünkü bu meslekteki insanlar yaptıkları başarılı yada başarısız projelerle birçok insanın yaşamına olumlu yada olumsuz etki edebilecek bir konumdadırlar. Örneğin bu meslekteki bir kişi tarafından yapılan bir bina, köprü yada inşaat gibi yapılar usulüne uygun yapılmaz ise, olası bir afette yıkılması yada zarar görmesi durumunda birçok masum insanın hayatını kaybetmesine, sakat kalmasına yada yaralanmasına neden olabilir. Bu yüzden bu meslek asla hata kabul etmeyen bir meslektir” diye konuştu.

Konuşmasının devamında meslek seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve mühendislik mesleği ile ilgili kendi tecrübelerini aktaran TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, daha sonra öğrencilerin meslek ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Etkinliğe davet edilmesinden dolayı Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Bitlis İl Müdürlüğü ve Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileten TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin'e İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez tarafından işbirliği ve istihdama katkılarından dolayı “teşekkür” plaketi takdim edildi.