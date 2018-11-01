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TATSO Başkanı Adabağ'dan Bitlis Valisi Çağatay'a ziyaret

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Valiliğine atanan İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay’ı ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Valiliğine atanan İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.


Genel başkanlığını yürüttüğü Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yeni Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı Gaziosmanpaşa Kaymakamlığındaki makamında ziyaret eden Bilal Adabağ, Vali Oktay Çağatay'a “hayırlı olsun” dileklerini iletti.


Ziyarette Bitlis ile ilgili Vali Çağatay'a bilgi veren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis'in kalkınmasına yönelik yapılacak her projeye destek sunmaya ve birlikte çalışma yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren yeni Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, temenni ve ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

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