TATSO Başkanı Adabağ’dan girişimci adaylarına ziyaret

BİGİAD ve İş-Kur Bitlis İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Tatvan ilçesinde açılan uygulamalı girişimcilik kursunu ziyaret eden Bilal Adabağ, son durumla ilgili kurs eğitmeni Rahime Yılmaz Acet’ten bilgi aldı. Bir süre kursiyerlerle sohbet eden Bilal Adabağ, girişimcilik ve iş hayatı ile ilgili nasihatlerde bulundu. Her girişimcinin mutlaka bir iş fikrinin olması gerektiğini, ancak iş fikrinin ise hayata geçirilmeden önce mutlaka her yönüyle araştırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Bilal Adabağ, “Bu anlamda gerek Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) olarak ve gerekse BİGİAD olarak girişimci adaylarına yönelik olarak düzenlediğimiz bu eğitimlerimiz son derece önem arz etmektedir. Bu eğitim kurslarımız sayesinde girişimci adaylarımız öncelikle girişimciliğin ne olduğunu öğreniyor, ardından ise iş fikrinin hayata geçirmek için izlemesi gereken yolu öğrenmiş oluyor. Bu nedenle öncelikle mutlaka bir iş fikriniz olsun. İş fikrinizi belirlerken, bunun araştırmasını çok iyi yapın. Başarısızlık sizi asla yıldırmasın, her zaman bir hedefiniz olsun. Yapacağınız işi kaynağından öğrenmeye gayret edin. Çünkü öğrenmeden bir işe girerseniz hem kaynak masrafı yapmış olursunuz hem de maddi anlamda zararınıza neden olur. Yaptığınız iş ne olursa olsun o işi ciddi bir şekilde yapın. Bu kursun en büyük avantajı da zaten neyi nasıl yapabileceğinizi öğrenmenize imkan sağlıyor olmasıdır. Her şeyin bir pazarı vardır. Bir işte asıl mühim olan şey, yapacağınız işi ve yeri en doğru şekilde seçmektir. Allah çıktığınız bu yolda sizleri mahcup etmesin. Katkılarından dolayı kurs eğitmenimiz Rahime Yılmaz Acet’e teşekkür ediyor, tüm girişimci adaylarımıza ise başarılar diliyorum” diye konuştu.

BİGİAD tarafından düzenlenen toplam 100 kişilik uygulamalı girişimcilik kursunun 25 kişilik 4. ve son sınıfı da başlamış oldu. Toplam 4 gün devam edecek olan kursta girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacak olup, kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere girişimcilik sertifikası verilecek.