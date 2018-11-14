TATSO'dan 800 öğrenciye giyim yardımı desteği

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmayan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, odaya bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere mont desteği sağladı. TATSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin koordinesinde dağıtımı gerçekleştirilen yardımlar kapsamında odaya bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ilk ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi toplam 800 öğrenciye kışlık mont yardımında bulunuldu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen yardım ile ilgili bilgi veren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak bu yıl da öğrencilere yönelik yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. TOBB'un katkıları ile gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında geçen yılda 700 öğrenciye ve okullara kırtasiye malzemesi desteği sunulduğunu anımsatan Adabağ, “Yardımları odamıza bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlüklerimizden almış olduğumuz listeler doğrultusunda yaptık. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına bu üç ilçemizde bulunan köyler dahil olmak üzere ilk ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi toplam 800 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk. Bu manada; zor şartlar altında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Bu sebeple oda olarak bizler inşallah her yıl imkanlarımız ölçüsünde bu destekleri sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle öncelikle bu yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmamıza katkı sunan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB yönetimine, ayrıca yardımların yerlerine ulaşmasında emeği geçen odamız yönetim kurulu ve meclis üyelerine ile tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.