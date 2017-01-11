TATSO’dan Gazeteciler Günü etkinliği

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Tatvan ilçesindeki özel bir restoranda düzenlenen yemekte gazetecilerle bir araya gelen TATSO heyeti, günün anısına gazetecilere çiçek hediye ederek günlerini kutladılar. Düzenlenen programda konuşan TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, böyle anlamlı bir günde gazetecilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ise, gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Böyle anlamlı bir günde kendilerini kırmayarak davetlerine icabet eden gazetecilere teşekkürlerini sunan Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, "Meşakkatli ve bir o kadar da onur ve şeref duyularak yapılması gereken gazetecilik mesleğinin cefakar çalışanları; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü canı gönülden kutluyorum. Göreviniz zor, sorumluluğunuz çok büyük. Allah’ım sizlere; daima doğruları ve sadece doğruları araştırıp, bulup ve özgürce yazmayı nasip etsin. Bu vesile ile bir kez daha gününüzü kutluyor, yaşantınızda sağlık ve sıhhat, meslek hayatınızda ise başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gazeteciler adına konuşan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İlhan Karabulut ise, davetlerinden ötürü TATSO yönetimine teşekkürlerini iletti.

Programa TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet ve TATSO yönetim kurulu üyeleri ile Tatvan’da görev yapan gazeteciler katıldı.