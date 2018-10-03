TATSO'dan “hayırlı olsun” ziyaretleri

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, kentte yeni göreve başlayan kurum amirlerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ve TATSO Yönetim Kurulu ile meclis üyelerinden oluşan heyet, “hayırlı olsun” ziyaretleri kapsamında Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, vali yardımcıları Tamer Kılıç ve Tekin Erdemir, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'yı makamında ziyaret etti.

TATSO heyetini makamında ağırlayan kurum amirleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel ise, TATSO heyeti adına kurum amirlerine “hayırlı olsun” ve başarı dileklerini iletti.

Ziyaretlerde TATSO'nun çalışmaları ve Tatvan ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, gerek kentin huzur ve güvenliği, gerekse memleket adına yapılacak her çalışmaya destek sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kurum amirleri ise, ortak çalışma yürütmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, ziyaretten ötürü TATSO heyetine teşekkürlerini ilettiler.