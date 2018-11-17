Tatvan ADEM kursiyerleri AVM'de sergi açtı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

SYDV bünyesindeki ADEM ‘de yaklaşık 2 ay içerisinde 350 kursiyer tarafından hazırlanan 50 çeşit el emeği göz nuru ürünler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sergilendi. Sergi açılışına katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, stantları dolaşarak yapılmış olan ürünler hakkında ADEM proje koordinatörü Hatice Piral'dan bilgi aldı. Kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyen Özkan, “Bu güzel eserlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenler günü dolayısıyla bu sergi açıldı. Bundan sonra her ayın son haftasında bu sergilerin düzenli olarak açılması planlanıyor” dedi.

Tatvan ADEM ile Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan ve 2 gün devam edecek olan sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, kurs hocaları ve kursiyerler katıldı.