Tatvan Belediyesi kendi elektriğini üretecek

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi, “Güneş Enerjisi Santrali” projesi sayesinde artık kendi elektriğini üretecek.

Nemrut Dağı eteklerinde kurulan güneş enerjisi santrali hakkında açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bir projeyi daha hayata geçirmelerinin gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Aksoy, “Bölgede sadece Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Güneş Enerjisi Santrali' projesi inşaatına başlandı. Karşıyaka Mahallesi Yumurtatepe mevkiinde 20 dönümlük alana güneş enerjisi panelleri kurulumu yapılıyor ve bu projemizi bir ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 3.5 milyon lirası Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi hibesi olan ve yaklaşık 4 milyon liraya mal olan proje ile 1101.6 kWp/999.96 kWe gücünde elektrik üretimi yapılacak. Yani, güneş enerjisi tarlası oluşturarak artık kendi elektriğini kendi üreten bir belediye haline geldik. Güneş enerjisi santralinin ilçemize ve hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.