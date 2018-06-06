Tatvan Belediyesinden çiçek dikimi

Kenti daha yeşil ve yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla peyzaj çalışmaları kapsamında refüjde, parklarda, kavşaklarda, sahil yolunda ve yeni çarşı mevkiinde belediye tarafından mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 500 bin adet mevsimlik çiçek dikiminin yapılacağını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin sahip olduğu doğal güzellikleri ortaya çıkarmak, korumak ve bu güzelliklere katkıda bulunmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemiz Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan refüj, kavşaklar, sahil yolu ve sahil parkı şehrimizin öne çıkan güzide mekanları ve vitrinleridir. Dolayısıyla çalışmalarımız kapsamında şehrimizin görüntüsünü canlandırmak, yeşil dokusunu korumak ve daha rahat bir nefes almasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda belirtilen noktalara farklı çiçek türleri kullanmak üzere toplam 500 bin adet mevsimlik çiçek dikmeyi planlanıyoruz. Peyzaj çalışmaları kapsamında yer gülü, süs eriği, mavi ladin, limon servi, şimşir, top kadife, begonya bitkileri olmak üzere toplam 7 farklı bitki türü kullanılacak. Ayrıca sahil yolu beyaz dekor taşlar ile süslenecek” diye konuştu.