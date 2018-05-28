Tatvan Belediyesinden iftar programı

Tatvan Belediyesine ait Fuar Sergi Alanı ve Kongre Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine esnaf ve vatandaşların yanı sıra AK Parti Bitlis milletvekili adayları Cemal Taşar, Vahit Kiler ve Fevzi Taşdemir ile Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı da katıldı.

İftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, katılımlarından dolayı esnaf ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.