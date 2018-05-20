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20 Mayıs 2018 21:44

Tatvan Belediyesinden iftar yemeği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ilçe esnafı için iftar yemeği düzenlendi.

Tatvan Belediyesinden iftar yemeği

20 Mayıs 2018 21:44


Fuar Sergi Alanı ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda davetli katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, “Ramazan ayının ülkemiz için, ilimiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tatvan Belediyesinin ilçemize kazandırdığı ve ilçenin imajına katkı sunduğu böyle güzel bir mekanda birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, belediye tarafından hayata geçirilen projeleri ve yürütülen çalışmaları anlattı. Ezanın okunmasıyla birlikte davetliler iftarlarını açtı ve dualar okundu.


Verilen iftar yemeğine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, esnaflar katıldı.




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