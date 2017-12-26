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26 Aralık 2017 08:55

Tatvan Belediyesine “Proje” ödülü

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor” anketi sonucunda proje dalında ‘yılın belediye başkanı’ seçildi.

Tatvan Belediyesine “Proje” ödülü

26 Aralık 2017 08:55


Yıl içerisinde sunulan projelerle yapılan çalışmaların halk tarafından değerlendirildiği ve yerel yönetimler tarafından prestijli bir ödül olarak nitelendirilen Yılın Belediye Başkanları Ödül Töreni Kayseri Erciyes’te yapıldı. Bu yıl 7.’si düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde Tatvan Belediyesi ise ‘Turizme Destek’ kategorisinde hayata geçirdiği “Sahil Düzenleme Projesi” ile ödüle layık görüldü.


Düzenlenen ödül töreni ile ödülü takdim alan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Görevimiz süresince birçok projeyi hayata geçirdik. Projelerimiz arasında olmadığı halde birçok alanda güzel işlere imza attık. Ekip halinde, istişareye dayalı bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tatvan sahilinde uyguladığımız sahil düzenleme çalışmamız, turizme destek projesi dolayısıyla Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin yılın başarılı projelerinden biri seçildi ve belediye başkanı olarak ödüle layık görüldüm. Bugün düzenlenen ödül töreninde Tatvan halkı adına orada bulundum. Bu ödül bize moral ve motivasyon kattı” dedi.




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