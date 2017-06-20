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20 Haziran 2017 17:24

Tatvan, çocuk yoğun bakım ünitesine kavuştu

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi açılarak hizmete sunuldu.

Tatvan, çocuk yoğun bakım ünitesine kavuştu

20 Haziran 2017 17:24


Bayram sonrasında hizmet vermeye başlayacak olan çocuk yoğun bakım ünitesi ile ilgili bilgi veren Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Adnan Budak, çocuk yoğun bakım ünitesinin hayırlı olmasını diledi. Daha öncesinde hastane bünyesinde 0-17 yaş gurubunu kapsayan 10 yataklı bir çocuk acil servisini hizmete açtıklarını hatırlatan Budak, “Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde kısa bir süre önce 0-17 yaş grubunu kapsayan hastaların ilk müdahale ve tedavisi için gerekli tüm cihaz ve donanımlar bulunan 10 yataklı bir çocuk acil servisi hizmete açmıştık. Bu çalışmanın ardından çocuk yoğun bakım ünitesi açma çalışmaları başlattık ve kısa sürede hazırlıklar yapıldı. Bu hastanemizde açtığımız ikinci basamak çocuk yoğun bakım ünitesi 4 yatak kapasitelidir ve gerekli tüm cihaz ile donanımlara sahiptir. Bir hafta içinde sağlık hizmetine başlayacak olan çocuk yoğun bakım ünitesini kısa sürede 6 yatak kapasitesine çıkartmayı planlıyoruz” diye konuştu.




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