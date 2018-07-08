Tatvan Doğu Anadolu Fuarı konserlerle devam ediyor

’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali düzenlenen konserlerle coşkulu şekilde devam ediyor.

Tatvan Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1 Temmuzda start alan ve yarım asırdır geleneksel olarak düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali, bu yıl 50. yıla özel olarak bir birinden ünlü sanatçıları ağırlıyor. Şimdiye kadar Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Resul Dindar ve Maral gibi ünlü sanatçıların konser verdiği fuarda, 10 Temmuz’a kadar kalan günlerde ise, Gripin, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi birçok ünlü sanatçı konser verecek.

Önceki gece ünlü sanatçı Resul Dindar’ın şarkılarıyla coşturduğu Tatvan’da bu gece ise Sanatçı Maral sahne aldı. Şarkılarıyla Tatvan’da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Maral, performansıyla büyük beğeni topladı.

Düzenlenen konser sonrası ise Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

Dünde Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’ın verdiği konser yoğun ilgi görmüştü.

Öte yandan, 1 Temmuz’da startı verilen 50. Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali 10 Temmuz’a kadar farklı konser ve etkinliklerle devam edecek.