Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 08:47

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı konserlerle devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı konserlerle devam ediyor

08 Temmuz 2018 08:47

’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali düzenlenen konserlerle coşkulu şekilde devam ediyor.



Tatvan Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1 Temmuzda start alan ve yarım asırdır geleneksel olarak düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali, bu yıl 50. yıla özel olarak bir birinden ünlü sanatçıları ağırlıyor. Şimdiye kadar Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Resul Dindar ve Maral gibi ünlü sanatçıların konser verdiği fuarda, 10 Temmuz’a kadar kalan günlerde ise, Gripin, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi birçok ünlü sanatçı konser verecek.



Önceki gece ünlü sanatçı Resul Dindar’ın şarkılarıyla coşturduğu Tatvan’da bu gece ise Sanatçı Maral sahne aldı. Şarkılarıyla Tatvan’da izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Maral, performansıyla büyük beğeni topladı.



Düzenlenen konser sonrası ise Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.



Dünde Karadenizli Sanatçı Resul Dindar’ın verdiği konser yoğun ilgi görmüştü.



Öte yandan, 1 Temmuz’da startı verilen 50. Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali 10 Temmuz’a kadar farklı konser ve etkinliklerle devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç