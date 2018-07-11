Tatvan Doğu Anadolu Fuarı sona erdi

’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali sona erdi.

Tatvan Belediyesi tarafından 1 Temmuz’da startı verilen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali son gün düzenlenen sanatçı Ebru Yaşar konseriyle tamamlandı. Toplam 10 gün devam eden fuar birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaparken, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaşın yoğun şekilde iştirak ettiği fuar bu yıl ayrı bir ilgi gördü. Yarım asırdır devam eden fuarın 50. yılı için özel bir program hazırlanırken, 10 günlük fuar boyunca Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Resul Dindar ve Maral, Gripin, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi ünlü sanatçılar konserler verdi.

Sanatçı Ebru Yaşar sahne aldı

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali’nin son günü sahne alan sanatçı Ebru Yaşar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri adeta büyüleyen Ebru Yaşar, yoğun katılımdan dolayı da teşekkürlerini iletti. Polis olan babasının tayininin Bitlis’e çıkması sebebiyle liseyi Bitlis’te okuyan sanatçı Ebru Yaşar’ın sevgi gösterisine sevenleri ise alkış ve tezahüratlarla karşılık verdi. Bitlis’te beş minare türküsünü de seslendirmeyi ihmal etmeyen sanatçı Ebru Yaşar, konserini gece geç saatlere kadar sürdürdü. Sanatçı Ebru Yaşar, plaket takdimi için sahneye çıkan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile birlikte de sahne de bir süre halay çekti. Konser sonrası Başkan Aksoy tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.

"50. yılın şanına yakışır bir fuar oldu""

Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali’nin Tatvan’da yarım asırdır devam ettiğini, bu yıl da 50.’sini düzenlediklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 50. yılın şanına yakışan bir fuar düzenlediklerini söyledi. Etkinlik ve konserlerin dolu dolu geçtiğini, bölge halkının fuara yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Aksoy, katılım gösteren ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bu yıl 50.’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali konser ve düzenlenen havai fişek gösterisi ile sona erdi.