’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Tatvan Belediyesi tarafından organize 49. Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla 49. kez kapılarını açtı. Açılış programı kapsamında Tatvan Belediyesi önünden Van Gölü sahilindeki fuar alanına kadar kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından 49. Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinin açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ise açılış programı saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Vali Ustaoğlu, 49. Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali inşallah bölgemizin birliğine, kardeşliğine, dayanışmasına vesile olacaktır. Bölgemizin kalkınmasında, ekonomisinin güçlenmesinde Tatvan ilçemiz inşallah en güzel şekilde istifade edecektir. Bu vesile ile bir kez daha fuarın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, mevcut fuar alanındaki çalışmaların devam etmesi sebebiyle fuarın bu yıl İşletme Parkı alanında organize edildiği söyledi.

Tatvan’ın bundan sonrada birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını kaydeden Başkan Aksoy, huzur şehri Tatvan’ı hep birlikte hak ettiği konuma getireceklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve diğer katılımcılar fuar alanındaki çadırları ziyaret etti.

Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinin birinci gün etkinlikleri verilen konserle sona erdi.

Bugün itibariyle start alan Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali, 10 Temmuz’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.