Tatvan Emniyet Müdürlüğü 40 öğrenciyi geziye gönderdi

İlçe Emniyet Müdürlüğünün “Şanlı tarihimiz” isimli projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 personel gözetiminde gerçekleştirilen gezi programı kapsamında öğrenciler, 3 gün boyunca ulusal tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale ve İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Öğrenciler ilk olarak İstanbul ilinde tekneyle boğaz turu yapıp, 1453 Panorama Müzesini gezdi. Ardından Çanakkale’ye geçerek burada tüm gün boyunca Kilit Bahir Kalesi, Şahindere Şehitliği, Seyit Onbaşı Heykeli, Mecidiye Tabyası, Alçıtepe Köyü, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Ertuğrul Koyu ve Tabyası, Kabatepe, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezdi.

Şehitlik abidesi önünde Türk bayrağını açarak İstiklal Marşı ve Çanakkale şiirini okuyan öğrenciler, düzenlenen gezi programı sayesinde hem ilk defa uçağa binme heyecanını yaşadı hem de ilk defa şehir dışına çıkma imkanı bulmuş oldu.

Gönüllerince gezme fırsatı bulan öğrenciler, ilçeye döndükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar tarafından karşılanan öğrenciler, ilk defa şehir dışına çıkma ve uçakla seyahat etmekten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Öğrenciler, bu tür gezilerin sürekli yapılması gerektiğine vurgu yaparak, milletimizin Çanakkale’de kazanmış olduğu büyük zaferi somut delillerle görerek daha çok etkilendiklerini, bu vatan uğruna şehit düşmüş atalarımızın bize emanet ettikleri bu cennet vatan için çok çalışıp daha ileri seviyelere götüreceklerini, vatanımıza hayırlı evlatlar olacaklarını ve bu kazanımlarını herkese anlatacaklarını ifade ettiler.