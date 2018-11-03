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Tatvan Emniyetinden öğrencilere seminer

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki lise öğrencilerine yönelik olarak “Terör” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki lise öğrencilerine yönelik olarak “Terör” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.


Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) destekli yürütülen Genç Umutlar Projesi kapsamında gençleri terörizmin zararlarından korumak amacıyla, ilçe genelindeki 11 lisede gerçekleştirilen seminerlerle öğrencilere “Terör ve terörizm, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütlerinin ülkeye ve ülke bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğe verdiği zararlar” anlatıldı. Düzenlenen seminerlerle ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 15 gün süren seminerler kapsamında ilçe genelindeki 11 lisedeki toplam 3 bin öğrenciye seminer verildiğini söyledi. Seminerlerin önemine dikkat çeken Kaymakam Özkan, “İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen proje kapsamında, Terörle Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından ilçemizdeki 11 lisede toplam 3 bin öğrenciye terörizmin zararları anlatıldı. Terör örgütlerinin ülkemize, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve beraberliğimize verdiği zararlardan bahsedildi. Bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra, katılımcı öğrencilere bilgilendirici broşür, kalem, not defteri, ajanda ve anahtarlık hediye edildi. Bu anlamda terörün gerçek ve kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel yarınlar bırakmak için tüm birimlerimiz her alanda aralıksız çalışıyor. Ailelerin de bu konuda daha duyarlı olmalarını diliyorum” diye konuştu.

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