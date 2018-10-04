Tatvan, İstanbul'da her yönüyle tanıtılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesi, 11–14 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Bitlis tanıtım günlerine hazırlanıyor.

Bitlis Valiliği öncülüğünde başlatılan tanıtım seferberliği kapsamında Tatvan ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tatvan ile ilgili tanıtım seferberliğine Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Ziraat Odası, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası, Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi de tam destek sunacak. Toplam 4 gün devem edecek olan tanıtım fuarı boyunca ilçenin mutfağı, tarihi, kültürü, turizmi ve var olan diğer tüm değerlerinin her yönüyle en iyi şekilde tanıtılması hedefleniyor.

Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan “Bitlis Tanıtım Günleri” ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, tanıtım ile ilgili gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. İlçenin daha öncesinde İstanbul, İzmir ve Ankara'da düzenlenen tanıtım günlerinde en iyi şekilde tanıtıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan bu tanıtım günlerinde de en üst seviyede tanıtılacağını kaydetti.

Tanıtım günleri için ilçe olarak diğer kurum ve odalarla birlikte yürüttükleri hummalı çalışmayı tamamlayarak fuara hazır olduklarını ifade eden Özkan, herkesi 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet etti.