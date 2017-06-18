Tatvan Kaymakamlığının projesi kabul edildi

Engelli bireylerin akranları ile kaliteli zaman geçirecek bir alana kavuşmasını sağlayacak engelli oyun merkezi ve ilçedeki okuma kültürünü geliştirmek amacıyla hazırlanan kütüphane projelerinin DAP tarafından kabul görmesinin ardından kısa bir süre içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. DAP tarafından kabul edilen projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, projenin önemine vurgu yaptı. Engelli Oyun Merkezi Projesi sayesinde ilçe genelinde engelli bireylerin kullanabileceği bir merkez oluşturulacağını kaydeden Kaymakam Özkan, “Bu projemiz sayesinde engelli bireyler uzun ve sert geçen kış aylarında zamanlarını evde geçirme yerine oluşturulacak bu merkezde kendilerine uygun bir alanda kaliteli zaman geçirebilecekler. Aynı zamanda engelli vatandaşlarımız bu merkezde kişisel gelişimleri için bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşabilecekler. Bu sayede toplu alanda zaman geçirme fırsatı bulan engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesi sağlanmış olacak. Aynı zamanda sürekli belli alanlarda zaman geçiren engelli vatandaşlarımız, bu alanların dışına çıkarak sosyalleşme fırsatı bulmuş olacak. Yine aynı projenin içeriğinde yer alan Kütüphane Projesi ile de ilçemizdeki okuma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje ile serbest zamanlarını kontrolsüz alanlarda geçiren bireylerin zamanlarını daha uygun ortamda geçirmelerini sağlama ve okuma çağındaki bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu projemiz çok kısa süre içinde hayata geçirilecek. Ben bu vesile ile projenin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.