Tatvan MYO’da mezuniyet sevinci

Tatvan Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cahit Taşdemir tarafından birer konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve diğer davetliler tarafından dereceye girerek mezun olan öğrencilere hediye ve mezuniyet belgeleri verildi.

Mezun olan öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması, hatıra fotoğrafı ve halay çekilmesi ile tören sona erdi.