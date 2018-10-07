İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Tatvan Okuyor" projesi

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen “Tatvan Okuyor” projesi devam ediyor.


Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2017 yılında hayata geçirilen “Tatvan Okuyor” projesi, bu yıl da öğrenci ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor. İlçenin Eski Ahlat yolu üzerinde bulunan Kale Mahallesi'ndeki polis kampının yanında yer alan kaymakamlığa ait binada hizmet veren proje ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmasının yanı sıra öğrenci ve gençlerin nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan sunuyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphane, öğrenci ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.


Öte yandan, kütüphaneye gelen öğrenci ve gençlere kaynak kitap ve ücretsiz internet imkanın yanı sıra yine ücretsiz bir şekilde çay ikramında da bulunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.