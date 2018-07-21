Tatvan TSO ile Gerede TSO "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı

Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaçka, Gerede TSO yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan bir heyetle Tatvan ilçesine ziyarette bulundu. TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve TATSO yönetim kurulu ve meclis üyelerince karşılanan Gerede TSO heyeti ilk olarak TATSO başkanlık makamında oda başkanı Bilal Adabağ ve yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Sohbet havasında geçen ziyarette iki odanın çalışmaları ve ilçelerle ilgili karşılıklı bilgilendirmelerde bulunuldu. Akabinde ise, KOSGEB, İŞ-KUR ve Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) işbirliğiyle TATSO’da düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi kursunun sertifika dağıtım töreni programına geçildi. Sertifika dağıtımı öncesinde TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve Gerede TSO Başkanı Ersin Kaçka tarafından "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı. Ardından ise TATSO ile Gerede TSO arasında karşılıklı çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra ise KOSGEB, İŞ-KUR ve BİGİAD işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi kursunun sertifika dağıtım törenine geçildi. Programda TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaçka, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, Ağrı Doğubeyazıt TSO Başkanı Ali Efe ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin birer konuşma yaparak, girişimci adaylarına tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. Ayrıca düzenlenen girişimcilik kurslarındaki katkılarından ötürü KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen program, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez’in girişimci adaylarının sorularını yanıtlaması, düzenlenen 4 ayrı kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan toplam 100 girişimci adayına sertifikalarının takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Öte yandan, toplam 3 günlük program dahilinde ilçeye gelen Gerede TSO heyeti, bu kapsamda 3 gün boyunca Bitlis’in tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.