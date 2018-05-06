Tatvan ve Ahlat’ta “Gazetecilik” kursu

BİGACEM’in SODES kapsamında hayata geçirdiği “Genç Gazeteciler Yetişiyor” isimli proje kapsamında Bitlis merkezde açılan kursun ardından bu kez Tatvan ve Ahlat ilçesinde genç gazeteci adaylarına yönelik “Temel Gazetecilik” kursları başlatıldı. Her iki ilçede eş zamanlı olarak startı verilen kurslar toplam bir ay devam edecek. Gazetecilik mesleğine yeni genç gazeteciler kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında kurs boyunca genç gazeteci adaylarına “Temel Gazetecilik” ve “Haber Fotoğrafçılığı” konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Açılan kurslarla ilgili bilgi veren BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş, ilkini Bitlis merkezde açtıkları “Temel Gazetecilik” kursu ile ilgili Tatvan ve Ahlat ilçelerinden de yoğun talep gelmesi üzerine bu iki ilçede de kurs açtıklarını söyledi. Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki kursların eş zamanlı olarak başlatıldığını ifade eden Özcan Çiriş, proje sayesinde Bitlis’te hem gazetecilik mesleğinin geliştirileceğini hem de mesleğe genç gazeteciler kazandırılacağına dikkat çekerek, “Bugün her iki ilçemizde eş zamanlı olarak startını verdiğimiz kurslarımız toplam 4 hafta sonu olmak üzere bir ay süreyle devam edecek. Kurs boyunca genç gazeteci adaylarına ‘Temel Gazetecilik’ ve ‘Haber Fotoğrafçılığı’ konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Bu eğitimler sonucunda da gazetecilik mesleğine yeni genç gazeteciler kazandıracağımıza inanıyoruz. Mesleğe kazandıracağımız her bir kursiyerimiz, bu kursta aldığı eğitimler sonucunda mesleğe ilk adımını atmış olacak. Ben bu vesile ile kurslarımızın hayırlı olmasını diliyor, kursiyerlerimize ise başarılar diliyorum” diye konuştu.