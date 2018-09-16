Tatvan yeni Devlet Hastanesine kavuşuyor

Seçim öncesi halkın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çalışmalar başlattıklarını kaydeden AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Devlet Hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları taleplerin onaylandığını ve Bitlis'in Tatvan ilçe merkezindeki eski hastane binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasiteli yeni bir hastane olarak halkın hizmetine açılacağını söyledi. Bitlis ve ilçelerine çok sayıda yatırım kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Taşar, “Seçim öncesi ilimize bağlı tüm ilçe, belde ve köylerimizi dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya gelmiş; sorun, sıkıntı ve taleplerini dinlemiştik. Seçim sonrası tekrar bu kardeşlerimizi ziyaret ederek verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmalar başlattık. Çok şükür çalışmalarımız bir bir meyvelerini veriyor. İlk müjdeli haberimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı onaylanan Tatvan Devlet Hastanesi oldu. Rahva bölgesindeki 400 yataklı Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinin ilçe merkezine 25 kilometre uzakta olması, aynı zamanda bölgesel coğrafi koşullar ve iklim şartları göz önünde bulundurularak, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilçe merkezindeki Tatvan Devlet Hastanesi eski binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermesi hususunda Sağlık Bakanlığından onay alındı. Şuan güçlendirme projesi devam ediyor. Projenin ardından tadilat yapılacak ve diğer çalışmalar yürütülecek. İnşallah kısa sürede hazır hale getirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Tatvanımıza ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.