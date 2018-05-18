Tatvan’a 9 bin metrekarelik yeni park kazandırılıyor

Yaklaşık 4 yıllık bir süre zarfında ilçeye yaklaşık 400 bin metrekare park ve yeşil alan kazandıran Tatvan Belediyesi, yeni bir park daha yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçenin İstasyon Lojmanları mevkiindeki toplam 9 bin metrekare alanda çalışma başlatan Tatvan Belediyesi bu alanı da park ve yeşil alan olarak ilçeye kazandıracak. Şuanda alanda devam eden park inşası çalışmalarını yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, alanda yapılacak olan toprak dolgu çalışmaları ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni parkın kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Özellikle ilçenin Van Gölü sahiline kazandırdıkları park ve yeşil alanlarla ilçeye nefes aldırdıklarını kaydeden Başkan Aksoy, bundan sonra ise semt parklarına ağırlık vereceklerini ifade ederek, “Görevde bulunduğumuz süre zarfında ilçemize yaklaşık 400 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. İlçemiz de her şehirde olduğu gibi betonarme yapılara esir düşmek üzereydi. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi yeşil alanlar ile donattık. İstasyon lojmanları dediğimiz bu alanda 9 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyoruz. Şuan toprak dolgu çalışması devam ediyor. Kısa süre içerisinde oturma grupları ve şehir mobilyalarının da montajını gerçekleştirerek hizmete açacağız. Çocuklarımızı betonarme yapıların arasında değil de yeşillik alanların içinde büyütmek istiyoruz. Dolayısıyla artık semt parklarına yöneleceğiz. İlçemizin uygun olan noktalarında park çalışmalarımız devam edecek" dedi.