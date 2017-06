Tatvan’da 10 gün boyunca ünlü sanatçılar sahne alacak

’su düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’nde 10 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Tatvan Belediyesinin organizasyonu ile 1-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan İşletme Parkı’nda start alacak olan 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali, birçok etkinliğin yanı sıra birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlere de ev sahipliği yapacak. On gün boyunca festival havasında geçecek olan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında aralarında Pınar Dilşeker, Grup İmera, Bülent Serttaş ve Servet Kocakaya ile O Ses Türkiye Yarışması birincisi Emre Sertkaya’nın da bulunduğu sanatçılar ve birçok yerel sanatçı konser verecek.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, fuar boyunca çeşitli etkinlik ve konserlerin verileceğini söyledi. Herkesi bu yıl 49.’su düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’ne davet eden Başkan Aksoy, “1 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de belediye önünde toplanıp fuar alanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Saat 18.00’de fuar alanında açılış gerçekleştirilecek. Her kesime hitap edecek olan fuarda her gün farklı programlar ve etkinlikler yapılacak. Bunun yanında folklor yarışması, futbol turnuvası, su sporları yarışması, yöresel ev yemekleri yarışması, bisiklet yarışları, koşu yarışları yapılacak. Ayrıca resim, el sanatları ve kitap sergisi düzenlenecek, konser verilecek. Fuarın ilk günü Pınar Dilşeker açılış konseri verecek. İkinci gün folklor yarışması yapılacak ve sonraki günlerde her gün bir sanatçı sahne alacak şekilde Astar, Ömer Yusuf Nergiz, Bülent Serttaş, Özcan Demir, Emre Sertkaya, Bitlis Arafane, İmera, Aydın Özen konser verecek. Fuar, Servet Kocakaya’nın kapanış konserinin ardından son bulacak. Düzenlenecek olan 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’nin yarınki açılış törenine ve fuar boyunca devam edecek etkinliklere tüm halkımız davetlidir" dedi.