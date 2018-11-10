Tatvan'da “10 Kasım” anma programı düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde Atatürk'ün büstüne çelenk sunma töreni ile başlayan anma programı, Tatvan Kültür Merkezi'nde devam etti. Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program kapsamında günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan programda ayrıca gösterilerin sunularak, şiirlerin okundu ve Atatürk'ün hayatından kesitlerden oluşan slayt gösterisi sunuldu. Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona eren program sonrasında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri teşekkürlerini iletti. Program kapsamında ayrıca Atatürk konulu fotoğraf sergisi açıldı. Davetliler program sonrası sergiyi gezdi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, askeri erkan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.