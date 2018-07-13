Tatvan’da “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi

Tatvan ilçe merkezinde bulunan Yaşam AVM zemin katında açılan sergi ile 15 Temmuz gecesi yaşananlar fotoğraflarla anlatılmaya çalışıldı. Davetlilerle birlikte sergiyi gezen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, fotoğrafları tek tek inceledi. Sergi ziyaretinin ardından Kaymakam Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar sırayla hazırlanan anı defterine 15 Temmuz ile ilgili duydu ve düşünlerini yazdılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirten Kaymakam Özkan, hain kalkışmanın yapıldığı 15 Temmuz gecesinde, yüce Türk milletinin adeta bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Açılan sergi ile bir kez daha 15 Temmuz’daki hain kalkışmaya karşı verilen mücadelenin gözlerinde canlandığını ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Ülkemiz; 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine, demokratik düzenimize, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Yüce milletimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin birlik ve beraberliğinin anayasal güvencesi olan demokratik düzenimize ve milli iradeye tarihte eşi görülmemiş cesaret ve kararlılıkla canını ortaya koyarak büyük bir özveriyle sahip çıkmıştır. Türk milletinin terör örgütü FETÖ’nün başarısızlıkla sonuçlanan hain darbe girişimine karşı göstermiş olduğu direniş, destansı bir direniş olarak tarihe geçmiştir. Bu vesile ile ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Milletimiz, 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü, 28 Şubat’ı gördü. Ülkemiz, geçmişten bugünlere demokratikleşme yolunda büyük adımlar attı. Türkiye’de bu gelişmeden rahatsız olan, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen, Türkiye’nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup, Türkiye’de 2 yıl önce darbe yapma teşebbüsünde bulundu. Bu ülkeyi seven, kendisini bu ülkeye adamış birçok gencimiz ve bu milletin bütün fertleri, bu çetecilere fırsat vermedi. Hainlerin başarılı olmaları asla mümkün değildir. Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim karşılıksız kalmadı. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi ve demokrasi zaferinin yıldönümünde kutlu destanı hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenlenen “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisine Kaymakam Özkan, Başkan Aksoy, TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.