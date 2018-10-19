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Tatvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir tören yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir tören yapıldı.


Sabah saatlerinde kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tatvan Muhtarlar Derneği Başkanı Nurettin Güzeluçar tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılmasının ardından tören son buldu.


Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, muhtarları makamında ağırlayarak günlerini kutladı.


Muhtarlar ise, ilgi ve alakasından ötürü Kaymakam Özkan'a teşekkürlerini ilettiler.


Düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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