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19 Eylül 2017 13:00

Tatvan’da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Tatvan’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 13:00


Sabah saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program, çelenk sunma töreni ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Akabinde ise Gaziler Derneği Başkanı Muhittin Karatay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.


Kaymakamlık bahçesindeki programın ardından, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı bahçesinde kokteyl verildi. Burada gaziler ile bir araya gelen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, gazilerin gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.


Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.


Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, kamu kurum amirleri, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.




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