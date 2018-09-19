Tatvan'da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Sabah saatlerinde Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program, Atatürk Büstüne çelenk sunma töreni ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Akabinde ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kaymakamlık bahçesindeki programın ardından, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ziyaret edildi. Burada gaziler ile bir araya gelen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay gazilerin gününü kutlayarak, katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, kamu kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.