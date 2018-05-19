Tatvan’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı programı kapsamında, Kültür Mahallesi’ndeki İstasyon İlkokulu önünden Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonuna kadar Gençlik Yürüyüşü yapıldı.

Spor salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Albay Metin Sağsak’ın gençleri selamlamasıyla devam etti. Ardından, Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Birbirinden farklı etkinliklerle devam eden program, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Programa, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.