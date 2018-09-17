Tatvan'da 23 bin öğrenci ders başı yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başlarken, 107 okulda bin 540 öğretmen ile 23 bin 535 öğrenci ders başı yaptı.

Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Saray Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından yapılan zeybek gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program, 4. sınıf öğrencileri tarafından, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesi ile sona erdi.

Programa Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün, kamu kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.