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08 Haziran 2018 12:12

Tatvan’da 23 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 23 bin öğrenci karnesini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi.

Tatvan’da 23 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

08 Haziran 2018 12:12


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde karne dağıtım ve mezuniyet töreni düzenlendi. Okulun bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Mehmet Ali Özkan, tarafından öğrencilere karneleri, mezun olan öğrencilere ise mezuniyet belgeleri takdim edildi. Öğrencilerle hem sohbet eden hem de karnelerini dağıtarak sevinç ve heyecanlarına ortak olan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Okuldaki öğrencilerden yaz tatilini hem bol bol dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmelerini isteyen Kaymakam Özkan, emeklerinden dolayı öğretmen ve idarecilere de teşekkürlerini iletti. Karne konusunda dersleri düşük olan öğrenci velilerine de uyarılarda bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin karnelerinin iyide olsa, kötüde olsa ailelerin bunun sebebini iyi araştırmalarını ve varsa bir eksiklik bunların giderilmesi yoluna gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Düzenlenen program Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ın öğrencilere karne ve mezuniyet belgelerini dağıtması, mezun olan öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




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