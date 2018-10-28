Tatvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Bugün çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamaların yarın kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın tebrikleri kabulü ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan programla devam edeceği belirtildi.