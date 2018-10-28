İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.


Bugün çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamaların yarın kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın tebrikleri kabulü ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan programla devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.